Мухаметшин с молодыми активистами возложил цветы к Вечному огню в день Героев Отечества

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин вместе с ветеранами и молодыми активистами возложил цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани в честь Дня Героев Отечества. Он подчеркнул, что церемония важна не только как дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой, но и как инструмент воспитания подрастающего поколения.

«Сегодня в Татарстане, как и по всей стране, с большим количеством наших ветеранов и молодых активистов происходят церемонии возложения цветов к Вечному огню в память о героях. Отдать долг этим людям — большое веление души. Мы должны быть достойны выдающихся людей Татарстана. Это дань уважения, вечная память и атрибут воспитания подрастающего поколения», — отметил Мухаметшин.

Почетный караул вынес к Вечному огню венок от Правительства и Госсовета Татарстана. Возложить цветы пришли ветераны труда, Герои Отечества, а также все желающие и неравнодушные. Отдельной колонной подходили активисты молодежных движений республики.

По мнению начальника штаба «Юнармии» Кировского и Московского районов Казани Алексея Гана, такие церемонии особенно важны для воспитания молодежи, потому что учёные из разных стран пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и подрастающее поколение обязано знать правду о героях.

«День Героев Отечества отмечать очень важно, потому что в наше время есть огромное количество совершенно противоположных трактовок истории, в том числе это касается и Великой Отечественной войны. Я всегда повторяю своим юнармейцам, что они должны помнить, что наши отцы и деды отдали жизни за то, чтобы мы сегодня жили и у нас было мирное небо. Это их история, и им ее продолжать», — заявил он.

Памятная дата отмечается в России ежегодно 9 декабря. Ранее сообщалось, что Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем телеграм-канале видеоролик ко Дню Героев Отечества.