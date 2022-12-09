news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
9 декабря 2022  09:46

«Символ мужества и отваги»: Минниханов опубликовал видео ко Дню Героев Отечества

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в телеграм-канале видеоролик ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. 

«Мы гордимся Вами! <...> Үзебезнең каһарманнарыбыз белән горурланабыз!» – сказано в публикации.

В ролике приводятся последние строки из стихотворения татарского поэта Мусы Джалиля «Батырлык турында», а также сведения о татарстанцах, совершивших военных подвиг. 

#Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100