«Символ мужества и отваги»: Минниханов опубликовал видео ко Дню Героев Отечества
Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в телеграм-канале видеоролик ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.
«Мы гордимся Вами! <...> Үзебезнең каһарманнарыбыз белән горурланабыз!» – сказано в публикации.
В ролике приводятся последние строки из стихотворения татарского поэта Мусы Джалиля «Батырлык турында», а также сведения о татарстанцах, совершивших военных подвиг.