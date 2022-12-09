«Символ мужества и отваги»: Минниханов опубликовал видео ко Дню Героев Отечества

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в телеграм-канале видеоролик ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.

«Мы гордимся Вами! <...> Үзебезнең каһарманнарыбыз белән горурланабыз!» – сказано в публикации.

В ролике приводятся последние строки из стихотворения татарского поэта Мусы Джалиля «Батырлык турында», а также сведения о татарстанцах, совершивших военных подвиг.