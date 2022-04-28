Мухаметшин: РТ достойно справится с проведением 1100-летия принятия ислама

Республика Татарстан на высшем уровне проведет торжественные мероприятия к 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на «Вечере республики Татарстан» в Москве.

Он поздравил всех татар с завершением священного месяца Рамадан,отметив, что впереди их ждет не менее великий праздник - юбилейная дата принятия ислама Волжской Булгарией.

«Мы достойно выполним эту великую миссию. К празднованию 1100-летия со дня добровольного принятия ислама Волжской Булгарией мы предлагаем более 70 мероприятий нашим гостям, которые 19, 20, 21 мая посетят нашу республику», - сказал спикер Госсовета РТ.

Мухаметшин заверил, что каждый, кто приедет в Татарстан, увидит и почувствует согласие в котором живут местные жители.

В республике бок о бок проживают 173 нации и народности, со своими традициями,говорящие на разных языках, напомнил политик.

«Ислам – это миролюбивая религия», - подчеркнул он.

Праздничные мероприятия к 1100-летию принятия ислама в Казани и Болгаре пройдут 19-21 мая.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Татарстане отметят отметя это знаменательное событие.