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Официальная хроника
28 апреля 2022  19:51
Дарья Сайфиева

Мухаметшин: РТ достойно справится с проведением 1100-летия принятия ислама

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Мухаметшин: РТ достойно справится с проведением 1100-летия принятия ислама

Республика Татарстан на высшем уровне проведет торжественные мероприятия к 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на «Вечере республики Татарстан» в Москве.

Он поздравил всех татар с завершением священного месяца Рамадан,отметив, что впереди их ждет не менее великий праздник - юбилейная дата принятия ислама Волжской Булгарией. 

«Мы достойно выполним эту великую миссию. К празднованию 1100-летия со дня добровольного принятия ислама Волжской Булгарией мы предлагаем более 70 мероприятий нашим гостям, которые 19, 20, 21 мая посетят нашу республику», - сказал спикер Госсовета РТ. 

Мухаметшин заверил, что каждый, кто приедет в Татарстан, увидит и почувствует согласие в котором живут местные жители.

В республике бок о бок проживают 173 нации и народности, со своими традициями,говорящие  на разных языках, напомнил политик.

«Ислам – это миролюбивая религия», - подчеркнул он. 

Праздничные мероприятия к 1100-летию принятия ислама в Казани и Болгаре пройдут 19-21  мая. 

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Татарстане отметят отметя это знаменательное событие. 

#1100-летие принятия ислама #Фарид Мухаметшин
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