Мухаметшин рассказал парламентариям стран ОДКБ об основах межнационального мира

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с членами Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обсудив с ними пути выстраивания диалога между народами и конфессиями. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

В своем выступлении Мухаметшин отметил, что политика диалога всегда была и остается приоритетной в Татарстане.

«Только в диалоге можно найти решение, которое устроит всех. Традиции добрососедства сильны в нашем многонациональном народе, причем это касается как сохранения межнационального мира и межконфессионального согласия внутри республики, где проживают представители 173 национальностей, так и добрых взаимоотношений с другими регионами и государствами. Татарстаном, в том числе Государственным Советом республики, подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве», – сказал Мухаметшин.

В Парламентскую ассамблею ОДКБ входят председатели комитетов и комиссий по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ. Парламентарии прибыли в Казань для участия в учениях с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2021» в качестве наблюдателей.

Учения миротворцев стартовали на полигоне Казанского высшего танкового командного училища в понедельник. В маневрах задействовано около 1,8 тыс. человек и 300 единиц вооружения, российские ударные вертолеты Ми-24 и Ми-8, силы и средства подразделений связи, спецназначения, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты. Военные отрабатывают проведение совместной миротворческой операции.