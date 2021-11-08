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Общество
8 ноября 2021  12:04
Арсений Каримов

В Татарстане стартовали военные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство-2021»

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В Татарстане на полигоне Казанского высшего танкового командного училища с 8 по 12 ноября пройдут военные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство-2021». Миротворческие силы из шести стран-членов организации будут отрабатывать ситуации по ликвидации последствий военного конфликта. Участников поприветствовал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Для нас проводить эти учения — высокая честь и большая ответственность. Наша республика по праву считается одной из экономических центров страны. В условиях современной международной обстановки все достижения наших государств должны быть надежно защищены. Надеюсь, что в ходе учений мы увидим, как совершенствуется выучка и мастерство командиров и солдат, а также сформируется новый подход к современному применению миротворческих сил ОДКБ», — поприветствовал военнослужащих Минниханов.

В учениях поучаствуют около 1,8 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Они направлены на обмен опытом между миротворческими военными подразделениями разных стран.

#казанское высшее танковое училище
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