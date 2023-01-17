Мухаметшин рассказал, как Татарстан решил вопрос с Кировской областью по спорному участку

Госсоветом РТ утверждены соглашения об установлении границ республики со всеми смежными субъектами РФ, за исключением Кировской области. При этом удалось урегулировать не решенный ранее вопрос о включении территории горнолыжного комплекса «Медная гора» в границы Татарстана. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании коллегии Минземимущества РТ.

Глава парламента отметил, что работа по установлению границ Татарстана с соседними регионами активно проводилась в 2022 году по инициативе Президента республики Рустама Минниханова.

«Оставался один проблемный участок на границе с Кировской областью, примыкающий к Кукмору. Для дальнейшего развития горнолыжного комплекса перед Кировской областью был поставлен вопрос о передаче около 60 гектаров земли, территории у границы Татарстана. Непростая задача. Рустаму Нургалиевичу удалось убедить соседей», – рассказал Мухаметшин.

Он уточнил, что 16 декабря прошлого года состоялась встреча Президента Татарстана с губернатором Кировской области, во время которой «достигнуто компромиссное решение о передаче данного участка в аренду предпринимателю из Татарстана на 49 лет».

«Все это нужно зафиксировать и соответствующим образом оформить, поскольку подписаны документы», – подчеркнул Председатель Госсовета.

В ЕГРН внесены сведения о прохождении границы Татарстана с Оренбургской областью, Башкортостаном и Марий Эл. На государственной экспертизе находятся землеустроительные дела по границам с Чувашией, Самарской и Ульяновской областями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан пока не согласовал границы с Кировской областью – нерешенным остается вопрос о включении территории горнолыжного комплекса «Медная гора» и прилегающего лесного фонда площадью около 60 гектаров в границы республики.