Мухаметшин рассказал, как решается проблема нехватки учителей математики в школах

К началу учебного года все школы Татарстана укомплектованы педагогами, не хватает лишь некоторых предметников. В частности, речь идет об учителях математики. Об этом сообщил сегодня председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на открытии нового корпуса политехнического лицея №182 в казанском микрорайоне «Салават Купере».

«Руководство Министерства образования и науки РТ доложило, что все школы к новому учебному году отремонтированы, укомплектованы практически всеми преподавателями, однако есть дефицит математиков», — сказал политик в ходе церемонии открытия.

Политехнический лицей №182, к сожалению, тоже не стал исключением. Однако вопрос может решиться уже в скором времени, заверил он.

«Предпринимаемые руководством страны, Президентом Владимиром Путиным, меры по повышению заработной платы и подготовке учителей в специализированных вузах позволят быстро этот вопрос решить», — убежден Мухаметшин.

Он напомнил, что текущий год объявлен Годом педагога и наставника, что, по его словам, также поспособствует дальнейшему повышению престижа профессии.