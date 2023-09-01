«Не здание, а фантастика»: Мухаметшин открыл новый корпус лицея в «Салават Купере»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новый корпус политехнического лицея №182 в казанском микрорайоне «Салават Купере» открыл 1 сентября, в День знаний, Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

«Сегодня — праздник знаний и начало нового учебного года. Органы государственной и муниципальной власти Татарстана вопросам педагогического образования, обучения в школах, техникумах и вузах республики уделяют исключительное значение, ведь дети — наше будущее», — сказал Фарид Мухаметшин на открытии нового корпуса лицея.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он отметил, что за пять лет в республике построено 50 школ и 51 детский сад. Только в этом году введены в строй 12 школ. Рождаемость, по его словам, в регионе растет, первоклассников становится всё больше и больше. В школах, к сожалению, появляется вторая смена. Однако вместе с тем в новых учебных заведениях меняются условия обучения.

«Условия обучения в новых школах исключительно отличаются от тех, в которых училось наше поколение. Здесь есть и спортивные залы, и плавательные бассейны», — заметил Мухаметшин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он добавил, что в этом лицее собрана отличная команда педагогов. Гость преподнес новоселам в подарок сертификат на 100 тыс. рублей на компьютерное оборудование, а также волейбольные мячи и сетку (политик является председателем Федерации волейбола РТ).

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина за прекрасный подарок к началу учебного года и пожелал ребятам успехов в учебе. «Вы будущее нашей страны, республики и Казани», — сказал чиновник, обращаясь к школьникам.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Директор лицея №182 Руслан Дуженков отметил, что новый корпус открыт в год пятилетия учебного заведения. «Это не здание, а просто фантастика. Оно построено с душой и трепетным подходом», — отметил он в беседе с журналистами.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Политехнический лицей №182 в микрорайоне «Салават Купере» был открыт в 2018 году. Его новый корпус рассчитан на 1,5 тыс. учеников и возведен в рекордно короткие сроки. Строительство началось в феврале текущего, 2023 года и завершилось к 1 сентября, стоимость объекта составляет 2,4 млрд рублей.

Здесь будут учиться ребята с 5-го по 11-й классы. В новостройке разместились просторные аудитории, профильные лаборатории, школьный ресторан, медицинский блок, актовый зал и библиотека. Спортивный блок включает два бассейна, игровой спортзал, зал борьбы, скалодром, два зала хореографии, тренажерный зал. Для инвалидов предусмотрен специальный лифт. На уличной территории имеются оборудованные площадки для игр в футбол и военной подготовки.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всего в Татарстане насчитывается 1,4 тыс. школ. В новом учебном году за парты сели более 511 тыс. учащихся, в том числе более 57 тыс. первоклашек.