Мухаметшин призвал татарстанцев объединиться вокруг Президента России

Председатель Госсовета Татарстана, председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин призвал жителей республики объединиться в это сложное время вокруг Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

«Народ Татарстана, руководство республики, депутаты Государственного Совета поддерживают своевременное решение Президента страны Владимира Путина по проведению специальной военной операции в условиях продолжающегося вооружения и идеологического противодействия фашиствующих элементов на Украине», — сказал Мухаметшин.

Председатель Совета Ассамблеи народов РТ отметил, что сегодня национальное единство важно как никогда, и подчеркнул, что Россия — это мирное государство, которое защищает своих граждан.

«Мы сделаем все для того, чтобы уважение и авторитет главы нашего огромного государства были поддержаны всеми субъектами Российской Федерации, несмотря ни на какие национальные и конфессиональные различия. Мы в этом вопросе едины», — заключил Фарид Мухаметшин.

Сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия, которые раскалывают российское общество, ударом в спину.