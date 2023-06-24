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Мухаметшин призвал татарстанцев объединиться вокруг Президента России
Председатель Госсовета Татарстана, председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин призвал жителей республики объединиться в это сложное время вокруг Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.
«Народ Татарстана, руководство республики, депутаты Государственного Совета поддерживают своевременное решение Президента страны Владимира Путина по проведению специальной военной операции в условиях продолжающегося вооружения и идеологического противодействия фашиствующих элементов на Украине», — сказал Мухаметшин.
Председатель Совета Ассамблеи народов РТ отметил, что сегодня национальное единство важно как никогда, и подчеркнул, что Россия — это мирное государство, которое защищает своих граждан.
«Мы сделаем все для того, чтобы уважение и авторитет главы нашего огромного государства были поддержаны всеми субъектами Российской Федерации, несмотря ни на какие национальные и конфессиональные различия. Мы в этом вопросе едины», — заключил Фарид Мухаметшин.
Сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия, которые раскалывают российское общество, ударом в спину.
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