Мухаметшин призвал повысить авторитет национальных объединений в Татарстане

Необходимо искать дополнительные меры для повышения авторитета национально-культурных объединений в Татарстане. Об этом на заседании президиума Совета Ассамблеи народов РТ заявил Председатель Госсовета РТ, председатель ассамблеи Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента республики.

«В нашем общем доме — Татарстане — проживают представители 175 национальностей. В рамках ассамблеи успешно работают около сорока национально-культурных объединений. Руководством республики созданы все условия для мирного проживания и работы, участия в общественной жизни, сохранения и развития родных языков и национальных традиций всех народов, проживающих в республике», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что перед властями республики, руководителями национальных диаспор стоит задача сохранить межнациональное согласие в регионе. Для этого необходимо проводить работу с соотечественниками, обратив особое внимание на трудовых мигрантов, учитывая рост их числа.

На заседании были подняты вопросы, посвященные предстоящим выборам в Госсовет Татарстана, исполнению миграционного законодательства. Руководители национально-культурных автономий выступили с предложениями по повышению ответственности крупных предприятий и малого бизнеса за дисциплину своих сотрудников из числа иностранцев, за их информирование о миграционном законодательстве России.