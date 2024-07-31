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Кондратьев о выборах в Госсовет: Развитие РТ зависит от каждого татарстанца
Национально-культурные автономии должны принять активное участие в информировании избирателей о предстоящих выборах в Госсовет Татарстана. С таким призывом к их главам обратился председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
«От участия каждого татарстанца зависит, по какому пути развития пойдет наша республика, наши города, села», — заявил он во время заседании президиума Ассамблеи народов РТ.
Кондратьев напомнил, что избиратели могут узнать, где находится их избирательный участок, на портале «Госуслуги», на официальных сайтах ЦИК РФ и РТ. Необходимо использовать все возможности, чтобы жители республики были оповещены о едином дне голосования, который состоится 8 сентября. В этот день с 7 утра до 8 вечера по Татарстану будут работать 2760 избирательных участков.
Участие в мероприятии приняли представители республиканских министерств, руководители национальных общин.
8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.
Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.
18 июля регистрацию прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44), 25 июля – еще от трех партий. Зарегистрированы 44 человека от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от татарстанского отделения КПРФ.
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