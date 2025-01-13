Мухаметшин: Признателен всему медиасообществу за конструктивный диалог

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил в своем Telegram-канале представителей медиасообщества республики с профессиональным праздником — Днем российской печати.

Глава республиканского парламента напомнил, что это праздник журналистов и издателей, сотрудников редакций газет и журналов, всех представителей медиасообщества.

«Они (работники СМИ — прим. Т-и) первыми получают важнейшую информацию, объективно и оперативно доносят ее до читателей, телезрителей и радиослушателей. Это большая ответственность и огромный труд — мастерством пера дойти до каждого человека», — подчеркнул Мухаметшин.

«День российской печати связан с важнейшей исторической датой — началом издания первой печатной газеты „Ведомости“, основанной 322 года тому назад указом Петра I. И тогда, и сегодня, в век стремительного развития информационных технологий, СМИ играют важнейшую роль в нашем обществе», — добавил политик.

«Признателен всему медиасообществу за конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество. Кадерле дуслар! Яңа елда сезгә яхшы яңалыклар һәм күңел көрлеге телим. Бәйрәм белән! (в переводе с татарского — „Дорогие друзья! В новом году желаю вам хороших новостей и бодрости духа. С праздником!“)» — заключил Фарид Мухаметшин.