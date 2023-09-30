Мухаметшин принял участие в конференции парламентов России и стран Латинской Америки

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета РТ и председатель Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин принял участие в работе первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Конференция открылась накануне, 29 сентября, в Москве. Российские парламентарии и их коллеги из латиноамериканских стран вплоть до 2 октября будут обсуждать перспективы построения многополярного мира. Идею проведения мероприятия выдвинули депутаты Государственной Думы РФ.

На форуме, участниками которого стали более 200 делегатов — парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты, обсуждаются актуальные вопросы международной повестки.

В рамках круглых столов должны состояться дискуссии о равноправном и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, развитии гуманитарных связей России и Латинской Америки, роли парламентской дипломатии в построении многополярного мира и позиции парламентов в вопросах безопасности.

К участникам конференции обратился Президент РФ Владимир Путин. Он, в частности, поблагодарил страны Латинской Америки за внимание к выходцам из России и выразил готовность всегда оказывать им помощь при стихийных бедствиях и в борьбе с преступностью и терроризмом.

«Активизация прямого диалога по линии парламентов открывает очень хорошие возможности для углубления нашего сотрудничества и расширения его за счет новых направлений совместной деятельности», — уверен глава российского государства.

Путин также поприветствовал планы ряда государств Латинской Америки подключиться к деятельности БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнеров. Он также напомнил, что к России переходит председательство в БРИКС.