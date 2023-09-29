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Политика 29 сентября 2023 18:26

Путин поблагодарил Латинскую Америку за внимание к выходцам из России

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Президент РФ Владимир Путин произнес слова благодарности на открытии международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

«Мы благодарны латиноамериканским партнерам, гражданам наших стран за внимание к нуждам и интересам наших российских соотечественников», — заявил Путин.

Кроме того, он привел в пример «хорошую память» стран Латинской Америки, которые не забыли вклад России в их развитие и становление в разные исторические периоды.

Президент отметил, что в Латинской Америке живет около 300 тысяч выходцев из России и СССР.

#Владимир Путин
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