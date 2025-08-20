Мухаметшин примет участие в мероприятиях Дней культуры Татарстана в Москве

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин отправился в Москву, где примет участие в мероприятиях, организованных в столице в рамках Дней культуры республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Сегодня во второй половине дня политик примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Габдуллы Тукая. Также в актовом зале Татарского культурного центра будет организован музыкально-литературный вечер, посвященный памяти писателя и общественного деятеля, народного поэта Татарстана, депутата Верховного Совета XII созыва и Государственного Совета I–V созывов Разиля Валеева.

Завтра в Московском международном доме музыки на Космодамианской набережной пройдет торжественный вечер мастеров искусств Татарстана. Участие в этом событии примет и Мухаметшин.

Дни культуры Республики Татарстан в Москве проходят с 15 по 21 августа. Уже состоялись кинопоказы художественных и документальных фильмов, встречи с деятелями культуры и искусства, иммерсивный спектакль «Секреты татарской кухни». Также сегодня в рамках Дня татарской книги были представлены книжные новинки, выпущенные Татарским книжным издательством и АО «Татмедиа».