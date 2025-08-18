news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 августа 2025 23:45

Мухаметшин и Ахметшин возложат цветы к памятнику Тукаю в Москве

Читайте нас в
Телеграм
Мухаметшин и Ахметшин возложат цветы к памятнику Тукаю в Москве
Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В среду, 20 августа, в Москве в рамках Дней культуры Татарстана состоится церемония возложения цветов к памятнику классику татарской литературы Габдулле Тукаю. В ней примут участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, сообщает пресс-служба полпредства

Памятник Габдулле Тукаю был открыт в 2011 году в день рождения поэта, 26 апреля. Он установлен в Замоскворечье – в бывшей Татарской слободе, на Новокузнецкой улице.

Мероприятие в сквере по улице Новокузнецкая (дома №13/15 – 17/19) начнется в 18.30. Приглашаются все желающие, подчеркнули в Полпредстве РТ в РФ.

#памятник Тукаю #Фарид Мухаметшин #Равиль Ахметшин #Москва
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025