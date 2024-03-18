Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с воссоединением Крыма с Россией

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем воссоединения Крыма с Россией. В своем поздравление он подчеркнул, что это важнейшее историческое событие.

«18 марта 2014 года Крым и Севастополь, соблюдая нормы международного права, проведя референдум, вошли в состав Российской Федерации. В этот день был подписан договор о возвращении в состав России субъектов, с которыми у нас и так не прерывались торгово-экономические и гуманитарные связи, тесное взаимодействие наших многонациональных народов», - написал Мухаметшин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Татарстан одним из первых среди регионов России подписал межправительственное и межпарламентское соглашения о сотрудничестве, активно помогал крымчанам в работе по приведению регионального правового поля в соответствие с федеральным законодательством, экономической и культурной интеграции.

Также председатель Госсовета Татарстана прикрепил к своему посту видео. На исторических кадрах показан митинг в Казани в марте 2014 года, на котором люди разных национальностей и вероисповеданий, представители политических партий и общественных организаций, ветераны и молодежь республики поддержали жителей Крыма.

Ранее с Днем воссоединения Крыма с Россией татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.