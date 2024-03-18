Минниханов: «С Праздником! С 10-летием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 10-летием исторического события – подписанием 18 марта 2014 года договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации и образовании в составе страны двух новых субъектов.

«Торжественной церемонии в Москве предшествовало свободное и добровольное волеизъявление жителей полуострова – общекрымский референдум 16 марта 2014 года, на котором жители Крыма и Севастополя сделали свой исторический, судьбоносный выбор в пользу будущего вместе с Россией. Как отмечает наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, Крым – это жемчужина России», - цитирует Минниханова его пресс-служба.

Он также добавил, что, учитывая давние братские отношения народами, между Татарстаном и Крымом заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Помимо этого, выстроены тесные взаимоотношения с Бахчисарайским районом, а также работает постоянное представительство Татарстана в Республике Крым и в Севастополе.

«Сегодня Республика Крым и город федерального значения Севастополь вносят большой вклад в развитие страны и защиту суверенитета России. В условиях специальной военной операции крымчане и севастопольцы мужественно и стойко защищают родную землю перед лицом военных угроз. Вместе с Крымом и Городом-героем Севастополем тысячи татарстанцев сражаются за будущее нашего Отечества», - подчеркивает Раис.

Руководитель республики добавил, что события «Крымской весны» вызвали небывалый патриотический подъем у граждан, восхищение смелостью и решимостью жителей полуострова, благодаря которой сегодня Крым – часть России, одной большой семьи.

«С Праздником! С 10-летием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!», - завершил поздравление Минниханов.