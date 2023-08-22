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Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Днем государственного флага России
Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем Государственного флага Российской Федерации, который отмечается в стране 22 августа.
«Флаг государства – не просто общенациональный символ. Выступая концентрированным воплощением идей патриотизма и миролюбия, надежности и безопасности, верности присяге и нерушимости духовных традиций, бело-сине-красный стяг объединяет многонациональный российский народ в общем устремлении к укреплению государственности и защите суверенных интересов, сохранению преемственности поколений и сбережению богатейшего культурного наследия, выстраиванию равноправных и плодотворных отношений взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.
В непростых реалиях современного периода мы как никогда должны быть достойными памяти предков, которые своим самоотверженным трудом и героическими ратными свершениями создали славу и величие Отечества. Ведь именно от нас, ныне живущих, зависит, каким будет настоящее и будущее нашего общего дома. Проявляя уважение к главным атрибутам страны – Флагу, Гербу и Гимну, передавая это чувство детям и внукам, мы формируем гражданское самосознание и воспитываем в подрастающем поколении правильное отношение к малой и большой Родине: гордость за свою республику, свою страну, уважение к Конституции, государственной символике, родному языку, истории, культуре, природе. Неслучайно эти важнейшие ценностные ориентиры закреплены в Основном Законе Российской Федерации, раскрываются в федеральном законодательстве, находят отражение в республиканских законах и программах.
Желаю всем успехов в делах, счастья, мира и благополучия. И пусть свобода и справедливость торжествуют под Государственным флагом России в каждом уголке нашей бескрайней Отчизны.
«С праздником, уважаемые соотечественники!» – говорится в поздравлении.
Также с поздравлением к россиянам обратился Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что российский триколор — это не только символ России, но и единства ее народа, вдохновения для движения только вперед, до победы.
День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России 22 августа. День празднования установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный флаг России только накануне коронации Николая II в 1896 году. Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации» 25 декабря 2000 года подписал Владимир Путин.
Традиционно по всей стране в этот день проходят праздничные мероприятия.
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