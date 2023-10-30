Мухаметшин поздравил «Зенит-Казань» с победой в Суперкубке России

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана и президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин направил поздравительную телеграмму руководству и игрокам мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» в связи с его победой в Суперкубке России. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Председатель Госсовета отметил, что один из главных национальных трофеев был завоеван уже в девятый раз в истории команды.

«Подобного рода достижения — это ежедневный, кропотливый и напряженный труд игроков, всего тренерского штаба, специалистов и менеджеров», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

«При полных трибунах и безоговорочной поддержке команда подарила своим болельщикам настоящий спортивный праздник, продемонстрировала грамотную тактику, великолепную атакующую игру и самоотверженную оборону, что еще раз подтверждает высокий уровень развития профессионального волейбола в республике и его популярность среди татарстанцев», — добавил он.

Адресатами телеграммы стали президент волейбольного клуба Рафкат Кантюков, генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин, директор волейбольного клуба Олег Брызгалов, главный тренер волейбольной команды Алексей Вербов и весь коллектив клуба «Зенит-Казань».

В субботу, 28 октября, в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» был разыгран Суперкубок России между «Зенитом-Казанью» и московским «Динамо». Хозяева со счетом 3:0 обыграли гостей и завоевали престижный трофей.