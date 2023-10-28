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«Зенит-Казань» обыграл «Динамо» и в девятый раз завоевал Суперкубок России
«Зенит-Казань» уже в девятый раз стал обладателем Суперкубка России по волейболу. В домашнем матче он взял верх над московским «Динамо» со счетом 3:0.
В последние годы отдельные игры за Суперкубок страны в российском волейболе не проводятся. Трофей разыгрывается в первом очном матче регулярного чемпионата на площадке чемпиона страны. Сегодня «Зенит-Казань» и «Динамо» встретились в рамках 3-го тура.
В начале матча игра была равной, но казанцы взяли первую партию, дважды сыграв лучше гостей — 25:23. Во второй партии «Зениту» даже пришлось взять тайм-аут из-за резкого отрыва москвичей, но затем хозяева площадки ушли в отрыв и удерживали его до конца — 25:22. Третья партия также принесла победу татарстанцам — 25:17.
Ранее «Зенит-Казань» становился обладателем Суперкубка России по волейболу в 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2020 годах.
«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:17).
Подробнее о матче читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа» «Зенит-Казань» завоевал Суперкубок России, обыграв московское «Динамо».
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