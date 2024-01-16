Мухаметшин поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на пост Президента

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поставил свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах Президента РФ. Он также выразил мнение, что благодаря действующему лидеру власти могут эффективно решать стоящие на данный момент перед страной задачи.

Мухаметшин отметил, что казанцы, которые обращаются в общественную приемную «Единой России», ответственно и с пониманием относятся к проблемам государства. Смена лидера только замедлит процесс их решения, считают граждане.

«Они говорят: “Мы понимаем, в нашей стране непростое время, идет СВО”. Другие проблемы тоже их беспокоят. Мы через нашу партию [“Единая Россия”] поддержали кандидатуру Владимира Владимировича Путина. Люди тоже понимают – если придет какой-то новый человек, которому будет нужно с нуля вникнуть в эту работу, будет потрачено много времени, и мы можем не иметь возможности эффективно решить задачи, стоящие сейчас перед страной», – отметил Мухаметшин.

Напомним, сегодня, 16 января, проходит единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на мартовских выборах. Для регистрации кандидатом ему нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе.

Выборы Президента России назначены на 15-17 марта 2024 года. Впервые в них смогут принять участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Всего в ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).