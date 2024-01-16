«Другого лидера мы не видим»: в Татарстане продолжают сбор подписей в поддержку Путина

Камиль Садриев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня, 16 января, проходит единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на мартовских выборах в 2024 году. В Казани он организован на базе Региональной общественной приемной «Единой России», а также в местных общественных приемных председателя партии. Поддержать выдвижение Владимира Путина на президенстких выборах пришли в том числе и депутаты Госсовета РТ.

«Партия объявила сегодняшний день единым днем сбора подписей в поддержку нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Членам партии, депутатам, закрепленным в конкретных районах, нужно быть в общественных приемных и вместе с населением организовать поддержку нашего будущего президента», – рассказал руководитель Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в РТ Камиль Садриев.

Он напомнил, что сбор подписей проходит до конца января – для этого в Казани организованы 12 точек, большая часть из которых находится в торговых центрах. Во всех 43 муниципальных районах РТ работают общественные приемные. Первая партия подписных листов уже сформирована и отправлена в Москву.

«Это в душе каждого гражданина, жителя республики. Сегодня утром я встал, положил паспорт, [прибыл в общественную приемную] и отдам свой голос в поддержку Владимира Владимировича Путина», – сказал Камиль Садриев.

Фарид Мухаметшин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поддержать действующего Президента своей подписью пришел и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он напомнил, что выборы назначены на 15-17 марта 2024 года.

«Мы через нашу партию поддержали кандидатуру Владимира Владимировича Путина. Люди тоже понимают – если придет какой-то новый человек, которому будет нужно с нуля вникнуть в эту работу, будет потрачено много времени, и мы не будем иметь возможности эффективно решать задачи, стоящие сейчас перед страной», – подчеркнул Мухаметшин.

Мякзюм Салахов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Свою подпись за самовыдвижение Владимира Путина сегодня поставили депутаты Госсовета РТ Марат Галеев, Камиль Нугаев, Мякзюм Салахов, Алексей Созинов, Леонид Якунин и другие. Одним из первых это сделал директор КАРБДТ им. Качалова, депутат Александр Славутский.

«Как я мог бы не принять [участие в сборе подписей] лично? Я считаю, что Владимир Путин – это единственный правильный выбор у нас. Это человек, который ведет страну к самостоятельности, к достоинству, поэтому я полностью поддерживаю его. Ни один художник не может говорить, что он вне политики, потому что без политики не бывает художника, без жизненной позиции никакого искусства быть не может. Сколько живу, я ни разу не менял свою точку зрения», – поделился он с журналистами.

Леонид Якунин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Леонид Якунин в разговоре с журналистами отметил, что благодаря поддержке действующего Президента Татарстан в частности активно развивается во всех направлениях.

«Я поддерживаю курс, который проводит Владимир Владимирович Путин – лидер нашего государства. Сегодня под его руководством Россия выходит из-под зависимости от Запада <…>. Те национальные проекты, которые выдвинул Президент, очень четко можно посмотреть на примере Татарстана. Республика развивается, выполняя их. Я назову одну цифру – за 2023 год в республике обновлено, построено, отремонтировано 4,1 тыс. объектов <…>. Другого лидера такой большой страны мы не видим рядом», – подчеркнул Якунин.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, 8 декабря, после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Для регистрации кандидатом на выборах ему нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Выборы Президента России назначены на 15-17 марта 2024 года. Впервые в них смогут принять участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Всего в ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).