Мухаметшин предложил рассмотреть вопрос о допуске в Госсовет по QR-коду по примеру ГД

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил рассмотреть вопрос о допуске депутатов на заседания парламента по QR-коду по примеру Госдумы. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета РТ.

«Ко мне поступил документ от Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина о том, что Госдума приняла решение на заседания приглашать с QR-кодами. Надо этот вопрос обсудить, как мы поступим, потому что многие субъекты РФ начинают принимать аналогичные решения», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что безопасность участников заседаний Госсовета встает на первое место, поэтому необходимо заранее проводить ПЦР-тестирование.

«Мы обсудим все нюансы. Уровень ежедневных заболеваний Covid-19 достаточно высокий в республике. Понятно, поступает много жалоб из-за того, что много неразберихи в этом вопросе. Теперь и в автобусы не будут пускать без QR-кода. Но защищаться надо. Вопрос остается актуальным – оберегать себя и других», – подчеркнул он.

Ранее Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести режим проверки QR-кодов для посетителей здания нижней палаты парламента, о чем сообщало ИА «Татар-информ».