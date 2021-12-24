Мухаметшин: «С красным карандашом трое суток сидели и вникали в этот закон»

Двадцать восьмым заседанием завершилась осенняя сессия парламента Татарстана. Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин подвел итоги работы депутатов за уходящий год и рассказал о планах на 2022-й.

Двадцать восьмым заседанием завершилась осенняя сессия парламента Татарстана

Фото: tatarstan.ru

«В ходе избирательной кампании поступили тысячи обращений, отмахнуться от них нельзя»

Фарид Мухаметшин отметил, что «серьезным вызовом для жизнедеятельности Татарстана и его парламента по-прежнему остается новая коронавирусная инфекция Covid-19». «Несмотря на продолжающуюся непростую ситуацию, Государственный Совет, как и все органы власти республики, продолжил свою работу, используя все возможные формы коммуникации и средств защиты. Подобные меры позволили нам сохранить работоспособность парламента, не потерять связь с коллегами республики и других регионов, в федеральном центре, за рубежом и самое главное – с избирателями», – заявил он.

Председатель Госсовета рассказал, что парламентом Татарстана в этом году проведено 10 заседаний, рассмотрено 284 вопроса. «Традиционно большой объем работы проведен в комитетах, фракциях, депутатских группах. Большой вклад в проработку законопроектов внесли экспертные советы, созданные при парламентских комитетах», – подчеркнул он.

По словам Мухаметшина, Государственным Советом приняты и Президентом Татарстана подписаны 94 закона. Наиболее значимые законы затрагивают жилищные права граждан, права субъектов малого и среднего бизнеса, налоговые льготы для ряда организаций.

Фарид Мухаметшин: «В этом году во время избирательной кампании депутатам поступило более 5,5 тыс. наказов татарстанцев» Фото: tatarstan.ru

«В тесном взаимодействии с Президентом и Правительством Татарстана принят напряженный по доходам, но сбалансированный закон о бюджете на следующий год. Дефицит бюджета составил 24 млрд рублей. Бюджета с таким дефицитом мы еще не принимали. Сохранена его высокая социальная ориентированность: около 80% всех бюджетных расходов – социальные. Включены расходы на исполнение наказов избирателей, поступившие в выборную кампанию этого года», – сказал он.

Глава парламента добавил, что в этом году во время избирательной кампании депутатам поступило более 5,5 тыс. наказов татарстанцев. «В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва к нам поступили тысячи обращений, отмахнуться от них нельзя. Люди разных возрастов, проживающие в городах и сельской местности, активно формировали свои предложения. В республике это большая системная работа. Все здравые, реализуемые обращения трансформируются в региональные и муниципальные программы. Так, дорожная карта по предыдущим наказам была выполнена почти на 90%», – добавил он.

«С красным карандашом трое суток сидели и вникали в этот закон»

Председатель Госсовета подчеркнул, что «принятие решительных мер со стороны парламента потребовала страшная трагедия, произошедшая в казанской гимназии № 175». Он упомянул, что были созданы рабочие группы для формирования законодательных инициатив – в сфере оборота гражданского оружия, в сфере контроля над оборотом наркотиков и психотропных веществ, по ограничению распространения деструктивной информации в интернете.

«Всего было разработано семь законодательных инициатив по внесению изменений в уголовное и административное законодательство России, а также три обращения в адрес Правительства России и Госдумы», – напомнил он.

«Всего было разработано семь законодательных инициатив по внесению изменений в уголовное и административное законодательство России, а также три обращения в адрес Правительства России и Госдумы» Фото: tatarstan.ru

Всего, по словам Мухаметшина, за год в порядке законодательных инициатив в Госдуму было внесено семь проектов федеральных законов. «Часть из них принята, остальные находятся на рассмотрении. Мы контролируем это через наших депутатов Госдумы», – сказал он.

Кроме того, были подготовлены 18 поправок к проекту федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», пять из которых поддержаны нижней палатой российского парламента. 21 декабря закон был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

«Хочу вас поблагодарить за принципиальность и смелость. И когда мы с вами на 100% единодушно проголосовали за то, что не можем поддержать этот документ в представленной редакции, федеральный законодатель начал более серьезно относиться к этому законопроекту. И часть из наших правок были услышаны», – обратился глава парламента к депутатам.

Он добавил, что сегодня был рассмотрен и поддержан федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Уже сейчас ясно, что в 2022 году нам предстоит провести большую и серьезную работу по приведению регионального законодательства в соответствии с законом, который будет принят. Не уверен, что сидящие здесь мои коллеги все 205 страниц изучили, как Хабибуллин или как я с красным карандашом трое суток сидели, читали и вникали в этот закон. По большому счету, там нужна серьезная и редакционная, и принципиальная работа, о которой мы сегодня сказали. Поэтому мы создадим большую рабочую группу. Уже сейчас этой работой надо заниматься, время летит быстро», – продолжил Мухаметшин.

«В постоянном режиме велась работа с обращениями граждан»

Говоря в целом о законотворческой работе в уходящем году, глава парламента отметил активность депутатов и Правительства Татарстана, которые внесли более 90% законопроектов. Четыре законопроекта были инициированы Президентом Татарстана, по одному – ЦИК и прокурором республики.

«В постоянном режиме проводилась работа с обращениями граждан. Количество обращений, поступивших в адрес руководства и комитетов Госсовета, составило 8,1 тыс., что больше показателя 2020 года. Наибольшая часть обращений поступила через интернет-приемную – 5410 писем», – проинформировал Мухаметшин.

«В постоянном режиме проводилась работа с обращениями граждан. Количество обращений, поступивших в адрес руководства и комитетов Госсовета, составило 8,1 тыс., что больше показателя 2020 года» Фото: tatarstan.ru

В части межпарламентского взаимодействия, по его словам, большие усилия Госсовета были направлены на развитие сотрудничества с государствами Исламского мира. Так, руководство и депутаты парламента приняли активное участие в работе 12-го Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: «Казан Саммит-2021».

Кроме того, 26 октября состоялось совещание с участием руководства Парламентского союза государств-членов Организации Исламского сотрудничества и Комитета Совета Федерации по международным делам. «Государственный Совет Татарстана выступил в поддержку инициативы запуска парламентского измерения взаимодействия России и ее регионов с партнерами Организации Исламского сотрудничества», – заметил Председатель Госсовета.

Продолжилась работа по развитию сотрудничества с законодательными (представительными) органами госвласти субъектов Федерации. В частности, было подписаны соглашения о сотрудничестве с Законодательным Собранием Иркутской области, а также с Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва.

«Будем и далее гибко реагировать на сложные условия»

Фарид Мухаметшин отметил, что необходимо продумать формат участия депутатов в многочисленных мероприятиях следующего года. «Я постараюсь, чтобы мы были представлены во всех мероприятиях», – сказал он.

Председатель Госсовета напомнил, что в ноябре 2022 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Татарстана. Кроме того, в следующем году в Казани пройдет 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В мае состоится празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. С 26 августа по 11 сентября в России состоится чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который станет 20-м в истории Международной федерации волейбола.

В ноябре 2022 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Татарстана Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«По инициативе Президента РТ следующий год объявлен Годом цифровизации. Старт году был дан 22 декабря в Иннополисе, где с участием первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Турчака и Президента Татарстана прошло заседание Совета по развитию цифровой экономики», – заявил глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что основная задача парламентариев – системная и слаженная законодательная работа. «Будем и далее гибко и профессионально реагировать на сложные, меняющиеся условия, содействовать восстановлению экономики и уровня доходов татарстанцев. Работу следует вести предельно открыто, постоянно взаимодействуя с избирателями, средствами массовой информации, творческими союзами и в целом с институтами гражданского общества. И в социальных сетях будьте активны все, сегодня жизнь этого требует», – заметил он.

По его словам, еще много резервов для значительного повышения авторитета представительного органа государственной власти республики и в целом депутатского корпуса в муниципальных советах.

«Хочу отметить качественную и плодотворную работу татарстанских парламентариев, фракций и депутатских групп. Отрадно, что при всем различии партийных взглядов и установок, политическим силам удалось наладить конструктивное сотрудничество на площадке Госсовета в интересах жителей и во благо республики», – заключил руководитель парламента.