Рустам Минниханов: «В одноуровневой системе местного самоуправления есть смысл»

Депутаты поддержали федеральный законопроект, связанный с организацией местного самоуправления. При этом они подготовят поправки от Татарстана. С таким решением, принятым на 28-м заседании Государственного Совета РТ, согласился Президент республики Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Это абсурдно – двухуровневой системы муниципалитета нигде в мире нет»

Фото: president.tatarstan.ru

«По большому счету, это должно было случиться. Это абсурдно – двухуровневой системы муниципалитета нигде в мире нет. Понятно, что все это потребует каких-то действий. Я бы не говорил, что сегодня у нас система местного самоуправления не работает, но она очень сложная. Поэтому предложение в целом надо принять за основу, а уже в процессе дальнейшей работы внести наши изменения. Ведь район – это одно целое, поэтому в одноуровневой системе местного самоуправления есть смысл», – сказал Президент РТ.

По мнению Минниханова, в настоящее время не стоит обсуждать законопроект и открывать дискуссию. «Наша позиция – поддержать этот законопроект, он нужен. И уже потом в процессе внести наши пожелания, обоснования, которые, как нам кажется, были бы полезны. Нам есть, что рассказать. Думаю, что эту конструкцию надо правильно сформировать, другое дело – каким внутреннее содержание будет», – заявил он.

Проект федерального закона представил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Он рассказал, что законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен сенатором России Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым 16 декабря. «Отзывы и пожелания предполагается направить в Госдуму до 19 января 2022 года. Законопроект внесен в работу Государственной Думы на рассмотрение 26 января», – уточнил он.

По словам Альберта Хабибуллина, самым кардинальным изменением в законопроекте является сокращение видов муниципальных образований и переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления Фото: president.tatarstan.ru

По словам Хабибуллина, самым кардинальным изменением в проекте является сокращение видов муниципальных образований и переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления.

«По мнению разработчиков, одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. Предлагаемый подход, учитывая высокую дотационность, а также широко применяемую практику перераспределения полномочий с поселенческого уровня на региональный, передачи поселениями своих полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов на основе соглашений, позволит повысить эффективность органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности», – отметил он.

Депутат напомнил, что по действующему законодательству местное самоуправление осуществляется на всей территории России в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах, на внутригородских территориях городов федерального значения, а так же на территориях внутригородских районов в составе городских округов.

Законопроектом устанавливается три вида муниципальных образований: городской округ (критерии не изменились), муниципальный округ (фактически существующие в настоящее время муниципальные районы) и внутригородская территория города федерального значения (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

«Таким образом, городские и сельские поселения упраздняются. При этом в целях обеспечения учета интересов населения в отдельных населенных пунктах сохраняется система территориальных органов местного самоуправления и институт старост сельских населенных пунктов. Также следует отметить о сохранении института ТОСов. Становится ясно, что нормы законопроекта кардинально меняют организацию местного самоуправления в России», – подчеркнул Хабибуллин.

Законопроектом предусматривается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования – муниципальные выборы Фото: president.tatarstan.ru

По его словам, законопроектом предусматривается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования – муниципальные выборы. При этом предусматривается еще один вариант избрания глав муниципальных образований – представительным органом из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта РФ.

«Законопроектом также предусматривается, что в случае избрания главы муниципалитета представительным органом муниципального образования из своего состава в соответствии с законом субъекта РФ и уставом муниципального образования, глава муниципального образования исполняет полномочия его председателя либо возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата представительного органа муниципального образования, избранного главой данного муниципального образования, прекращаются», – заметил парламентарий.

Он добавил, что одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. «Проектом определяется пятилетний срок полномочий для депутатов, главы муниципального образования, главы местной администрации и других лиц, замещающих муниципальную должность. В настоящее время сроки определяются уставами», – продолжил председатель комитета.

Законопроект вступает в силу с 1 января 2023 года, за исключением положений о муниципальных правовых актах, межмуниципальном и международном сотрудничестве и особенностях организации местного самоуправления на отдельных территориях. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период.

«В нашей республике полномочия органов местного самоуправления и как следствие нынешняя система местного самоуправления сохраняется до сентября 2025 года, до окончания срока полномочий. По истечению срока полномочий муниципальный район преобразуется в муниципальный округ. Муниципальный район и поселения, входящие в его состав, упраздняются. Учитывая важность данного законопроекта для жителей страны и наличие переходного периода вступления его в силу, считаем, что спешки с его окончательным принятием быть не должно.

Было бы правильным рассмотреть данный законопроект с участием представителей регионов», – сказал Хабибуллин.

Он убежден, что опыт Татарстана может и должен быть учтен при рассмотрении поправок к данному закону. «В этих целях полагаем необходимым создать рабочую группу с привлечением представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, наиболее опытных глав районов и городов, а также научного сообщества», – предложил парламентарий.

Он попросил Правительство РТ, министерства и ведомства внимательно проанализировать проект закона, особенно в части «так называемых перераспределенных полномочий по сфере своей деятельности».

Фарид Мухаметшин пояснил, что законопроект направил Совет Государственной Думы РФ, чтобы получить концептуальные предложения Фото: president.tatarstan.ru

«Комитет предлагает на данном этапе поддержать проект федерального закона концептуально, направить соответствующее постановление в Государственную Думу, и после принятия проекта закона в первом чтении, вернуться к данному вопросу и подготовке поправок от республики», – сказал депутат.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин пояснил, что законопроект направил Совет Государственной Думы, чтобы получить концептуальные предложения. «Обсуждать будем, когда примут в первом чтении. Создадим большую республиканскую и парламентскую рабочую группу, которая будет готовить предложения. Нужно поддержать концептуально проект федерального закона. И уже начать проработку предложений», – резюмировал он.