Мухаметшин подверг критике названия некоторых национальных фестивалей, проводимых в РТ

Названия национальных фестивалей, проводимых в Татарстане, нужно писать на родных языках республики. Об этом на мероприятии в Доме дружбы народов РТ, посвященном итогам Года родных языков и народного единства, заявил Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мне не очень нравится то, что названия международных фестивалей на английском языке. Давайте на своих языках называть то, что рождается в Татарстане», — сказал Мухаметшин.

Он напомнил, что в этом году в республике прошли такие мероприятия, как Uen fest, TatCultFest и многие другие.

Сегодня в Доме дружбы народов РТ подвели итоги Года родных языков и народного единства в Татарстане.