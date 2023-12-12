Мухаметшин подведет итоги работы парламента за 2023 год на заседании Госсовета 18 декабря

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Пятидесятое заседание Государственного Совета РТ шестого созыва состоится 18 декабря. На нем руководитель парламента Фарид Мухаметшин подведет итоги работы депутатов за 2023 год. Об этом стало известно на заседании президиума Госсовета РТ.

«По сложившейся традиции на заключительном в этом году заседании с информацией о работе республиканского парламента за год выступит Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин», – рассказала секретарь парламента Лилия Маврина.

Всего в повестку предстоящего заседания внесено 19 вопросов, в том числе семь республиканских законопроектов и один федеральный.

К первому чтению подготовлены шесть законопроектов, которыми вносятся изменения в законы о местном самоуправлении, о пожарной безопасности, об адресной социальной поддержке населения, об объектах культурного наследия в РТ. Планируется рассмотреть поправки в Земельный кодекс республики.

Кроме того, в первом чтении депутаты обсудят законопроект, связанный с изменениями в законе «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ». Он касается запрета на нахождение несовершеннолетних в помещениях, где по решению собственника имущества допускается курение табака и кальяна, употребление никотинсодержащей продукции.

В повестку также включен вопрос об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственного Совета РТ.

«В связи с кончиной Ильшата Ганиева внесен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата с 23 ноября, а также вопрос об изменении в составе Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, членом которого он являлся», – отметила Маврина.

Во время правительственного часа будет представлен доклад о комплексном развитии сельских территорий в Татарстане. Парламентарии также заслушают информацию о деятельности мировой юстиции в республике.

«Насыщенная повестка. Я не исключаю, что еще поступят федеральные и республиканские законопроекты. И еще появятся дополнительные вопросы, по которым нужно будет собраться комитетам. И изменения в бюджете обязательно будут», – подытожил Фарид Мухаметшин.