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Для проведения выборов депутатов Госсовета РТ сформировано 50 одномандатных округов
Схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственного Совета РТ представил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев. Всего будут функционировать 50 одномандатных избирательных округов, у 17 из которых появились новые границы.
«В следующем году пройдут две крупные избирательные кампании – в марте состоятся выборы Президента России и в единый день голосования, 8 сентября, – выборы депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва», – рассказал спикер на заседании парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Госсовет Татарстана избираются 100 депутатов, из которых 50 – по одномандатным избирательным округам и 50 – по единому избирательному округу, по республиканским спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями.
По словам Кондратьева, действующая сейчас схема округов была утверждена в 2014 году на десять лет. Срок ее действия завершается 13 февраля 2024 года.
«В новой схеме соблюдены требования о примерном равенстве одномандатных избирательных округов по числу зарегистрированных на их территориях избирателей с допустимыми законом отклонениями от средней нормы представительства. В настоящий момент численность избирателей в республике составляет более 2,9 млн человек. С учетом 50 округов норма представительства составляет 58 564 избирателя», – заявил председатель ЦИК.
Он уточнил, что в Казани было 16 округов, из их состава вышел Верхнеуслонский район, где значительно увеличилось количество избирателей. «Если раньше этот район входил в состав четвертого округа Казани, то теперь четвертый округ стал самостоятельным, а Верхнеуслонский район вышел за территорию округов города», – пояснил спикер.
Кондратьев добавил, что по новой схеме Тукаевский район выходит за пределы Набережных Челнов, поскольку там произошел серьезный рост избирателей.
«С частичными изменениями границ в пределах тех же муниципальных образований сформированы 27 округов. Из них крупные – Казань, где 15 округов, Набережные Челны – шесть округов, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольский район – по два округа», – подчеркнул председатель ЦИК.
Прежние границы полностью сохранены в шести округах – Бугульминском, Юго-Восточном, включающем сельские поселения Бугульминского, Бавлинского и Ютазинского районов, Лениногорском, Елабужском, Нурлатском и Лаишевском.
Значительные изменения претерпели Апастовский, Буинский, Алексеевский, Чистопольский, Азнакаевский, Заинский, Приикский, Кукморский, Арский, Высокогорский округа.
«Приикский – самый сложный округ, который включает в себя Агрызский, Актанышский и Мензелинский районы. Эта глобальная сдвижка произошла из-за того, что часть районов, особенно те, которые сконцентрированы вокруг Казани, резко увеличили количество избирателей», – заметил спикер.
Он отметил, что в Азнакаевском районе зафиксировано значительное снижение избирателей, поэтому к нему присоединили Муслюмовский район. Менделеевский район упал в численности избирателей, из-за чего его присоединили к Тукаевскому району.
Кроме того, образовался новый округ – Пестречинский, куда входят Пестречинский и Тюлячинский районы. Появился также Камско-Вятский избирательный округ, в его составе – Мамадышский и Нижнекамский районы.
Новую схему 50 одномандатных избирательных округов должен утвердить Госсовет Татарстана. После утверждения она будет действовать в течение десяти лет при проведении выборов депутатов республиканского парламента в 2024 и 2029 годах.
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