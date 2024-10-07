Мухаметшин: Под руководством Путина Татарстан уверенно движется к поставленным целям

Президент России Владимир Путин — дальновидный политик и истинный патриот Отечества. Под его мудрым руководством Татарстан уверенно движется к достижению поставленных целей и вносит вклад в развитие многонациональной России. Об этом в день рождения главы государства в своем телеграм-канале написал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава татарстанского парламента назвал Владимира Путина непререкаемым авторитетом, который обладает всенародной поддержкой.

«Приумножая достижения прошлых лет, под мудрым руководством Владимира Путина Татарстан уверенно движется к достижению поставленных целей, вносит весомый вклад в развитие многонациональной Отчизны», — подчеркнул он.

Ранее с днем рождения Президента России поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заверил, что республика и в дальнейшем продолжит вносить вклад в укрепление промышленной мощи страны, и опубликовал видео, на котором показаны эпизоды с участием Путина, связанные с регионом.