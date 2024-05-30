Мухаметшин почтил память руководителей Верховного Совета ТАССР

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин и другие депутаты республиканского парламента посетили Новотатарское кладбище Казани и почтили память захороненных там выдающихся политических деятелей региона, в том числе — руководителей Верховного Совета Татарской АССР. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Парламентарии возложили цветы к могилам председателей президиума Верховного Совета ТАССР в 1951–1959 и 1960–1989 годах Саляха Низамова и Салиха Батыева, первого секретаря Татарского обкома КПСС в 1982–1989 годах Гумера Усманова и драматурга Туфана Миннуллина, бывшего депутатом республиканского парламента в 1985–1990 и 1995–2012 годах.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин в своей речи отметил чистоту и ухоженность мест захоронений. По его словам, это свидетельствует о внимании как простых казанцев, так и муниципальных властей к памяти известных общественных и политических деятелей, ученых, артистов, писателей, композиторов.

«В Государственном Совете сложилась добрая традиция в исторические даты посещать места захоронений и отдавать дань памяти и уважения людям, работавшим руководителями и депутатами парламента. Хранить память о людях, внесших весомый вклад в развитие республики, наш святой долг, поэтому каждый год мы приводим в порядок могилы, возлагаем цветы», — заметил политик.

«Они всегда в нашей памяти, наш народ не забывает их труды во имя развития Татарстана. Память о них нужна прежде всего нам самим, нынешним депутатам. Выражение уважения к ушедшим имеет и воспитательную ценность. Для нас они — пример служения своей республике, своему народу», — пояснил он.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В свою очередь депутат Госсовета Марат Галеев высказал мысль, что каждое поколение руководителей республики внесло достойный вклад в развитие Татарстана. «Ничто на пустом месте не возникает. <...> Поэтому нынешнее поколение должно помнить и чтить их имена», — подчеркнул он.

В возложении цветов также приняли участие секретарь Госсовета Лилия Маврина, депутаты Айрат Зарипов, Римма Ратникова, Мякзюм Салахов, Альберт Хабибуллин, Азат Хамаев, Лутфулла Шафигуллин, сотрудники аппарата республиканского парламента.

Мероприятие было приурочено к 104-й годовщине со дня подписания Декрета об образовании ТАССР, которая отмечалась несколько дней назад — 27 мая.