Минниханов поздравил с 104-й годовщиной образования ТАССР

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 104-й годовщиной со дня подписания Декрета об образовании ТАССР. В своем телеграм-канале руководитель региона опубликовал короткое видео.

«27 мая 1920 года был подписан Декрет об образовании ТАССР. С днем рождения, Татарстан! Туган көнең белән, республикам!» – сказано в публикации.

26 января 1920 года Политбюро ЦК РКП (б) приняло решение об образовании Татарской республики, на заседании Совета народных комиссаров РСФСР, проходившем 4 мая под председательствованием Владимира Ленина, была создана межведомственная комиссия для разработки материалов по вопросу об образовании Автономной Советской Татарской республики, в которую в том числе вошли Иосиф Сталин, Сахибгарей Саид-Галиев и Мирсаид Султан-Галиев.

27 мая 1920 года был подписан Декрет об образовании автономной Татарской Социалистической Советской Республики. Документ определял статус нового государственного образования, его территорию, руководящие органы, а также взаимоотношения с органами власти РСФСР.