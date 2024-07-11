Мухаметшин: Период работы парламента VI созыва связан с решением сложных задач

Пятилетний период работы парламента Татарстана шестого созыва оказался непростым, был связан с решением сложных задач, с которыми Россия столкнулась впервые. Об этом рассказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в интервью «Татар-информу».

«Это было время новых вызовов, когда пришлось преодолевать последствия пандемии Covid-19. Приходилось искать новые формы и методы работы, в том числе в законодательной сфере. Мы были озабочены возможностями работы с избирателями, принимали решения в поддержку граждан и бизнеса, системы здравоохранения», – заявил собеседник информагентства.

Отдельно он отметил поддержку экономического блока республики. Так, депутаты приняли ряд законов, облегчающих предпринимательскую деятельность, в том числе ввели новые налоговые льготы и преференции, приняли меры по обеспечению доступности кредитов.

«Период новых непростых испытаний был связан с проведением специальной военной операции, введением санкций западных стран в отношении нашей страны. СВО очень серьезно повлияла на работу парламента. Мы решали совершенно новые задачи, связанные с оказанием помощи военнослужащим и членам их семей, поддержкой жителей новых территорий, разъяснением ситуации, отправкой гуманитарных грузов», – сказал Мухаметшин.

По его словам, благодаря слаженной работе руководства республики, единению общества, бизнеса и власти удалось преодолеть многие трудности.

«За счет предпринятых мер, в том числе и федеральной поддержки, удалось смягчить санкционное давление, которое оказывалось на экономику, предприятия и производства. Ни один завод, ни одно предприятие в Татарстане не закрылись. Люди трудятся и получают заработную плату», – подчеркнул глава парламента.

Мухаметшин добавил, что новые вызовы потребовали от депутатов более активной и углубленной работы. «Именно в период работы Госсовета шестого созыва увеличилось количество социально значимых законов, которые решают повседневные проблемы людей», – заключил он.

Подробнее об итогах работы парламента шестого созыва можно узнать из интервью: Фарид Мухаметшин о работе парламента шестого созыва: «Это было время новых вызовов».