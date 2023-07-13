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Мухаметшин: Парламент Татарстана впервые признан самым открытым в России
Парламент Татарстана признан самым открытым в стране, и это является заслугой в том числе и республиканских СМИ. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Казани Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
«Парламент Татарстана признан самым информационно открытым в Российской Федерации. Я впервые за много лет получаю такой документ. Мы стали открытыми для населения республики и федерального центра благодаря работе республиканских СМИ», — сказал он, обращаясь к журналистам.
Председатель Госсовета РТ подвел итоги работы за первое полугодие 2023 года. Он рассказал о значимых законах и законопроектах, принятых во время весенней сессии. Они касаются разных сфер: экономики, социальной защиты, бизнеса, поддержки участников специальной военной операции и многих других.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госсовет Татарстана признан самым открытым из региональных парламентов.
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