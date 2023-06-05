Госсовет Татарстана признан самым открытым из региональных парламентов

Государственный Совет Республики Татарстан возглавил рейтинг открытости региональных парламентов России по итогам 2022 года, составленный Фондом развития городского самоуправления «1870» из Санкт-Петербурга. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» (само исследование пока не находится в открытом доступен).

Госсовет РТ резко улучшил свои позиции в рейтинге по сравнению с рейтингами, составленными по итогам 2021 и 2020 годов. Тогда республиканский парламент занимал 21-е и 68-е места соответственно.

«За минувший год Госсовет Татарстана улучшил сразу восемь показателей <…>», — заметили исследователи, анализируя продемонстрированное парламентом республики движение к открытости.

Речь идет в том числе об организации прямых трансляций заседаний комитетов и комиссий, размещении в открытом доступе видеоархивов заседаний парламента и его органов, публикации внесенных документов в машиночитаемом виде, расширении представительства в социальных сетях.

Вторую и третью позицию в рейтинге заняли Дума Астраханской области и Законодательное собрание Забайкальского края. Астраханский парламент за год поднялся с 52-го на 2-е место, забайкальский — с 30-го на 3-е.

При этом Москва, занимавшая в 2020 и 2021 годах первую и вторую строчки рейтинга, опустилась на 12-ю позицию. Наименьшую открытость в 2022 году продемонстрировали парламенты республик Кабардино-Балкария, Тыва и Алтай.

«Полученные нами данные указывают на формирование „опорного каркаса" в Приволжском, Центральном и Сибирском макрорегионах, где складываются конгломераты региональных парламентов — лидеров открытости», — уверены эксперты.

В целом составители рейтинга обратили внимание на тренд по нарастанию открытости: увеличивается присутствие парламентов в соцсетях, всё большее их число транслируют пленарные заседания в интернете, публикуют стенограммы, тексты внесенных и принятых законопроектов.

Ранее Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин обратил внимание на важность обратной связи для депутатов всех уровней. «Поэтому так важно держать руку на пульсе, опираться на общественное мнение, чувствовать настроения людей, прислушиваться к их запросам, напрямую работать с наказами и обращениями граждан», — заметил он.