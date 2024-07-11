Мухаметшин: Хочется, чтобы пришли активные и нацеленные на результат депутаты

Ожидаем, что новый депутатский корпус будет действенным, сильным, авторитетным и уважаемым избирателями. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в интервью «Татар-информу», отвечая на вопрос о предстоящих выборах депутатов парламента седьмого созыва.

«Хочется, чтобы пришли активные и нацеленные на результат депутаты, которые могли бы принести пользу жителям республики, органам государственной и местной власти. Не потерять взаимопонимание между ветвями власти – тоже важно. В Татарстане всегда все органы власти вместе ищут решения тех или иных проблем, которые беспокоят избирателей, ответственно подходят ко всем вопросам», – сказал спикер.

Мухаметшин заметил, что во время каждых выборов происходят изменения в составе парламента – кто-то уходит по собственному желанию, а кто-то не получает поддержку избирателя.

«Мы ожидаем новые лица в парламенте седьмого созыва. Думаю, называть фамилии будет не правильно, но есть и те, кто уходит. Сказали, что получили хорошую школу в парламенте, но надо сконцентрироваться на производстве, бизнесе. Есть и те, кто хочет начать депутатскую работу. Вообще, работа в парламенте – это жизненная школа», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета убежден, что большинство избирателей придут на выборы и проголосуют, чтобы «сформировать достойный парламент седьмого созыва, который продолжит работу по развитию республики». «Хочется, чтобы избиратели осознанно и осмысленно проголосовали. Выбор есть», – отметил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва назначены на 8 сентября. Всего будет избрано сто парламентариев: 50 – по единому избирательному округу и 50 – по одномандатным округам.

Подробнее об итогах работы Госсовета РТ VI созыва и предстоящих выборах можно узнать из интервью: Фарид Мухаметшин о работе парламента шестого созыва: «Это было время новых вызовов».