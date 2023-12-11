Мухаметшин обсудил вопросы сотрудничества с Генконсулом Кыргызстана в Казани

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился сегодня с Генеральным консулом Кыргызской Республики в Казани Эриком Бейшембиевым. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Эрик Бейшембиев стал первым Генеральным консулом Кыргызстана в Казани. Решение об открытии Генконсульства было принято в мае этого года, соответствующий указ подписал Президент КР Садыр Жапаров. Дипломат приступил к работе в ноябре этого года и вскоре встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Фарид Мухаметшин поприветствовал Эрика Бейшембиева от имени депутатов Госсовета и поздравил с началом дипломатической миссии в регионе, пожелав успехов в новой должности. «Мы очень рады, что Генконсульство в Казани возглавляет человек, который долгое время работал на высоких и ответственных постах в системе Министерства иностранных дел Кыргызской Республики», — подчеркнул он.

Открытие Генерального консульства Мухаметшин назвал важным событием, которое должно придать новый импульс сотрудничеству Кыргызстана и Татарстана в рамках российско-кыргызстанского партнерства.

«Нужно укреплять наши взаимоотношения по всем направлениям. Причем не только торгово-экономическое сотрудничество, но гуманитарные связи. Уверен, с открытием Генерального консульства наши взаимосвязи активизируются», — заметил в ответ Бейшембиев.

В ходе беседы Председатель Госсовета рассказал о социально-экономическом развитии Татарстана и многовекторной экономике республики, о работе парламента региона, его профильных комитетов и комиссий, фракций и депутатских групп.

Особо Мухаметшин акцентировал внимание на вопросах сохранения межнационального мира и согласия в республике и деятельности Ассамблеи народов Татарстана в этом направлении. В составе ассамблеи действует национально-культурное объединение киргизов. В регионе проживают примерно 2,5 тыс. киргизов, в том числе более 600 — в Казани.

Фарид Мухаметшин призвал Генконсула чаще встречаться с соотечественниками и обсуждать насущные вопросы. Эрик Бейшембиев в свою очередь поблагодарил за теплый прием и рассказал о планах консульства на ближайший период.