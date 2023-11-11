Минниханов встретился с генконсулом Кыргызстана в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным консулом Кыргызстана в Казани Эриком Бейшембиевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Участники встречи обсудили развитие связей в рамках российско-киргизских отношений.

Как отметил Минниханов, республики сотрудничают по многим направлениям. В частности, ряд татарстанских компаний поставляют свои продукции в Кыргызстан.

О том, что в столице Татарстана будет открыто Генеральное консульство Кыргызстана, стало известно в мае этого года. Соответствующий указ подписан Президентом КР Садыром Жапаровым.