Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня встретился с вице-премьером РТ Евгением Варакиным, отвечающим за развитие деловых и культурных связей с органами власти и организациями других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Заместитель Премьер-министра РТ рассказал главе Госсовета Татарстана о работе по восстановлению подшефного Татарстану Лисичанска, а также поблагодарил татарстанцев за помощь в организации гуманитарных миссий и поддержку российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Отдельные слова благодарности от жителей Лисичанска Евгений Варакин передал региональному отделению партии «Единая Россия» и республиканскому движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Заместитель главы Правительства РТ обратил внимание на то, что к гуманитарным миссиям присоединяются жители многих районов Татарстана, собирая большегрузные автомобили с гуманитарной помощью и предметами первой необходимости. В процессе участвуют депутаты, руководители предприятий и муниципалитетов, волонтеры, направляющие и лично сопровождающие грузы, предназначенные для жителей Лисичанска в Луганской народной республике.

Фарид Мухаметшин в свою очередь поблагодарил Евгения Варакина и всех татарстанцев, принимающих участие в восстановлении территории Луганщины и способствующих возвращению Лисичанска к мирной жизни. Председатель Госсовета заявил, что такая работа будет обязательно продолжена, передал лисичанцам искренние слова поддержки и выразил надежду, что наступающий год принесет мир в их дома и семьи.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области были присоединены к РФ осенью 2022 года после проведения соответствующих плебисцитов. Украина и многие другие страны не признали легитимность этого шага.