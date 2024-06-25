Мухаметшин о выборах в Госсовет Татарстана: Мы не хотим никому поражений

«Единая Россия» идет на выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва с накопленным багажом, доверием избирателей и добрыми делами, которые делаются на республиканском уровне и в каждом муниципальном районе. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ и секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин на XXXVI конференции этого отделения.

«Мы нарастили доверие к себе и авторитет среди жителей Татарстана, наших избирателей. Мы идем с задачей сохранить и укрепить это доверие, чтобы Татарстан дальше развивался и успешно решал стоящие впереди задачи. А „Единая Россия“ была и остается опорной партией в Татарстане, да и в России, на базе которой можно строить перспективу и решать текущие задачи», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Политик также выразил уверенность, что жители республики активно придут на избирательные участки и поддержат выбранных ими кандидатов.

«Я думаю, что в политической борьбе все примут активное участие, нам и альтернатива нужна. Мы должны услышать тех, кто может быть не согласен с нашей позицией. Я думаю, все партии достойно выступят. Дай бог им успеха, мы не хотим никому поражений. И я думаю — каждый будет бороться за голоса <...>, для того чтобы использовать накопленный опыт на благо республики и каждого ее жителя», — добавил Мухаметшин.

В свою очередь депутат Государственной Думы РФ Олег Димов отметил, что партийная организация «Единой России» в Татарстане является примером для многих других регионов и что партия всегда опиралась на республиканское отделение.

«Поэтому мы рассчитываем, что партия сохранит свои позиции. Да, мы никому не желаем поражения, но мы желаем нам победы. Причем нам нужна убедительная победа, чтобы Раис Татарстана [Рустам Минниханов], опираясь на фракцию партии в Госсовете, мог принимать любые решения, независимо от конъюнктуры других партий. Партия государственная, и нам нужно гарантированное большинство, чтобы и дальше проводить преобразования, которые идут в Татарстане», — сказал Димов.

Парламентарий также заметил, что по итогам конференции еще раз убедился, насколько всё четко, спокойно и организовано проходит в Татарстане.