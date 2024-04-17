Мухаметшин о выборах в Госсовет РТ: Уверен, что будет обновление в депутатском корпусе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предварительное голосование позволяет определиться с кандидатами, которые пойдут на выборы в Государственный Совет Татарстана VII созыва. Об этом заявил журналистам Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«Желающих принять участие в праймериз немало, и это нас радует. Это еще раз подтверждает, что “Единая Россия” открыта для всех и готова сотрудничать с другими политическими партиями. Их представителей также хочется видеть среди депутатов Госсовета VII созыва. Уверен, что новые люди появятся, будет некоторое обновление в депутатском корпусе. Участники СВО, Герои России заявились на праймериз. Буду обращаться к населению, чтобы поддержали небезразличных людей, способных понять и оформить законодательно те просьбы, которые есть у жителей», – сказал глава парламента.

Мухаметшин заметил, что «Единая Россия» уже не первый год перед выборами разного уровня проводит предварительное голосование, чтобы встретиться с избирателями, рассказать о политической программе партии. «Это нужно для того, чтобы люди выразили свое мнение по тем кандидатам, которые планируют участвовать в избирательной кампании по формированию Госсовета РТ. Мы узнаем, кого поддерживает население, что беспокоит и волнует избирателей», – пояснил он.

Глава парламента назвал предварительное голосование важным инструментом в партийной работе единороссов. «С одной стороны, будем отчитываться о том, что сделали в шестом созыве, как выполняли наказы избирателей, как работает фракция в парламенте. Мы можем открыто рассказать избирателям, что собираемся делать, какие проблемы нас беспокоят», – подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Председателя Госсовета, депутаты-единороссы в шестом созыве парламента проявляли большую активность, согласованно работали с Правительством республики, главами районов. Кроме того, около 80% наказов избирателей выполнено.

«Но есть еще огромный пласт работы, в том числе с законодательными инициативами в Госдуму, которые нужно согласованно продвигать через парламентариев от Татарстана. Сегодня важно проверить предварительным голосованием то доверие, которое нам было оказано и на которое мы рассчитываем в предстоящей избирательной кампании», – отметил спикер.

«Единая Россия» в Татарстане 26 марта объявила о старте предварительного голосования по кандидатам в депутаты Государственного Совета РТ VII созыва, которые будут выдвинуты от партии. Праймериз продлится до 26 мая.

Выдвижение кандидатов продолжится до 25 апреля. Регистрация избирателей на электронное голосование пройдет до 24 мая, а само голосование – с 20 по 26 мая. Его итоги подведут до 29 мая.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, в Татарстане, по данным на 17 апреля, 16 869 избирателей зарегистрировались на праймериз «Единой России». Стать избирателем может любой совершеннолетний житель региона. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте PG.ER.RU с помощью Госуслуг.

По состоянию на 14 часов документы на выдвижение кандидатами предварительного голосования подали 122 человека.

Выборы в Государственный Совет Татарстана VII созыва состоятся в сентябре 2024 года. По 50 депутатов будут избраны на пять лет по партийным спискам и в одномандатных округах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Фарид Мухаметшин сегодня подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России».