Фарид Мухаметшин подал документы на участие в праймериз «Единой России»

Документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по кандидатам в депутаты парламента подал сегодня Председатель Госсовета Татарстана, секретарь регионального отделения партии, Фарид Мухаметшин. Он объяснил журналистам, почему важно участвовать в праймериз.

«Я ещё не принял решение [участвовать в выборах]. Рано об этом говорить, но на праймериз подал документы. А то что получится, если я не буду участвовать в праймериз, возглавляя в республике одну из крупных партий России. Коллеги из Москвы и Татарстана не поймут. Получится так: "Вперед, в атаку, а сам генерал, руководитель партии, уйдет в кусты. Мы так безответственно поступить не можем», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что единороссы наработали большой опыт партийной работы, стараются реализовать все наказы избирателей, работать вместе с ними. Он добавил, что представители «Единой России» сотрудничают с другими политическими партиями, но «вся ответственность – на самой большой по численности фракции в Госсовете».

«Поэтому я принял решение участвовать в предварительном голосовании. В нынешних сложных условиях не участвовать как секретарь регионального отделения партии, как Председатель Госсовета я не могу», – подчеркнул глава парламента.

«Единая Россия» в Татарстане 26 марта объявила о старте предварительного голосования по кандидатам в депутаты Государственного Совета РТ VII созыва, которые будут выдвинуты от партии. Праймериз продлится до 26 мая.

Выдвижение кандидатов началось 27 марта и продолжится до 25 апреля. Регистрация избирателей на электронное голосование пройдет до 24 мая, а само голосование – с 20 по 26 мая. Его итоги подведут до 29 мая.

Стать избирателем на праймериз может любой совершеннолетний житель региона. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте PG.ER.RU с помощью «Госуслуг».

Выборы в Государственный Совет Татарстана VII созыва состоятся в сентябре 2024 года. По 50 депутатов будут избраны на пять лет по партийным спискам и в одномандатных округах.