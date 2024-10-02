Мухаметшин о проекте бюджета РТ: Надо максимально учесть обращения татарстанцев

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал в своем Telegram-канале завершающееся широкое обсуждение законопроекта о бюджете РТ в республиканском парламенте.

«Параметры основного финансового закона Татарстана рассмотрели в парламентских комитетах по профильным направлениям, на республиканском совещании с муниципалитетами. Сегодня состоялись парламентские слушания», — отметил политик.

«Бюджет принимается в непростых условиях проведения спецоперации, действия санкций, сжатия рынка сбыта нашей продукции. Тем не менее он сбалансированный, социально направленный и программно ориентированный», — заявил Мухаметшин.

Фото: t.me/faridmuhametshin/

Он добавил, что призвал руководителей муниципалитетов активнее участвовать в реализации государственных и республиканских программ на их территориях.

«Что касается поступивших предложений, нужно максимально учесть обращения татарстанцев, представителей бизнеса и общественности. Уверен, принимаемый на предстоящий трехлетний период бюджет будет служить выполнению задач по всем направлениям развития республики», — заключил Фарид Мухаметшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе парламентских слушаний первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин заявил — все расходы бюджета Татарстана на следующий год носят объективный характер.