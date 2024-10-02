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Мухаметшин о проекте бюджета РТ: Надо максимально учесть обращения татарстанцев
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал в своем Telegram-канале завершающееся широкое обсуждение законопроекта о бюджете РТ в республиканском парламенте.
«Параметры основного финансового закона Татарстана рассмотрели в парламентских комитетах по профильным направлениям, на республиканском совещании с муниципалитетами. Сегодня состоялись парламентские слушания», — отметил политик.
«Бюджет принимается в непростых условиях проведения спецоперации, действия санкций, сжатия рынка сбыта нашей продукции. Тем не менее он сбалансированный, социально направленный и программно ориентированный», — заявил Мухаметшин.
Он добавил, что призвал руководителей муниципалитетов активнее участвовать в реализации государственных и республиканских программ на их территориях.
«Что касается поступивших предложений, нужно максимально учесть обращения татарстанцев, представителей бизнеса и общественности. Уверен, принимаемый на предстоящий трехлетний период бюджет будет служить выполнению задач по всем направлениям развития республики», — заключил Фарид Мухаметшин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе парламентских слушаний первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин заявил — все расходы бюджета Татарстана на следующий год носят объективный характер.
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