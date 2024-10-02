Нигматуллин: Все расходы бюджета РТ на 2025 год носят объективный характер

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Все расходы бюджета Татарстана на следующий год носят объективный характер. Кроме того, предусмотрен дефицит в объеме 13,5 млрд рублей. Об этом заявил первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

«Нам важно сохранить сбалансированную экономическую и бюджетную политику, которая направлена на обеспечение устойчивой и эффективной работы предприятий, стимулирование инвестиционной и предпринимательской активности, повышение качества жизни населения», — сказал первый заместитель Премьер-министра РТ.

Нигматуллин отметил, что в 2025 году рост ВРП прогнозируется на уровне 2,9%, инвестиций в основной капитал — 3,8%. «В среднесрочном периоде основной вклад в экономический рост будет увеличен за счет наращивания объемов промышленного производства, сельского хозяйства, торговли и строительства», — подчеркнул он.

Первый вице-премьер добавил, что бюджет республики будет исполняться посредством госпрограмм. Их доля в проекте на следующий год составляет 88,6% от общего объема расходов. В программах, как и раньше, предусмотрены мероприятия национальных проектов.

«Бюджет по-прежнему имеет яркий социально направленный характер — около 85% расходов. Необходимо обеспечить все социальные обязательства в полном объеме с должным уровнем качества», — заметил Нигматуллин.

По его словам, необходимо также обеспечить сбалансированность местных бюджетов.