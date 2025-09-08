Мухаметшин о Джаксыбаеве: Он был примером мудрости и преданности делу

В Доме дружбы народов РТ сегодня прошел круглый стол, посвященный деятельности Ассамблеи народов РТ по сохранению родных языков и культур народов республики. Перед его началом собравшиеся минутой молчания почтили память ушедшего из жизни председателя национально-культурной автономии казахов РТ Сагита Джаксыбаева.

«Ассамблея понесла невосполнимую утрату – на 80-м году жизни 28 августа скончался Сагит Джаксыбаев. Он стоял у истоков создания Ассамблеи народов Татарстана», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Спикер парламента отметил, что Джаксыбаев был примером мудрости и преданности своему делу. С 1993 по 2007 год он возглавлял Ассоциацию национально-культурных организаций республики в качестве президента и председателя совета, на протяжении многих лет занимал должность заместителя председателя совета ассамблеи.

«Его многолетняя плодотворная деятельность оставила неизгладимый след в истории нашей республики. Предлагаю почтить память этого замечательного человека», – заявил Мухаметшин.