news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 сентября 2025 12:28

Мухаметшин о Джаксыбаеве: Он был примером мудрости и преданности делу

Читайте нас в
Телеграм

В Доме дружбы народов РТ сегодня прошел круглый стол, посвященный деятельности Ассамблеи народов РТ по сохранению родных языков и культур народов республики. Перед его началом собравшиеся минутой молчания почтили память ушедшего из жизни председателя национально-культурной автономии казахов РТ Сагита Джаксыбаева.

«Ассамблея понесла невосполнимую утрату – на 80-м году жизни 28 августа скончался Сагит Джаксыбаев. Он стоял у истоков создания Ассамблеи народов Татарстана», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Спикер парламента отметил, что Джаксыбаев был примером мудрости и преданности своему делу. С 1993 по 2007 год он возглавлял Ассоциацию национально-культурных организаций республики в качестве президента и председателя совета, на протяжении многих лет занимал должность заместителя председателя совета ассамблеи.

«Его многолетняя плодотворная деятельность оставила неизгладимый след в истории нашей республики. Предлагаю почтить память этого замечательного человека», – заявил Мухаметшин.

читайте также
«Очень мудрый человек»: в Казани простились с Сагитом Джаксыбаевым
«Очень мудрый человек»: в Казани простились с Сагитом Джаксыбаевым
#минута молчания #Ассамблея народов РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

7 сентября 2025
Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

7 сентября 2025