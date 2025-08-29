«Очень мудрый человек»: в Казани простились с Сагитом Джаксыбаевым

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана простились с заслуженным работником культуры РТ, руководителем региональной общественной организации «Национально-культурная автономия казахов Республики Татарстан «Казахстан» Сагитом Джаксыбаевым. Прощание состоялось во дворе здания Дома дружбы, в котором Джаксыбаев проработал многие годы.

На гражданскую панихиду пришли родственники, друзья и коллеги покойного, представители руководства республики.

Директор многонациональной воскресной школы и руководитель грузинской общины Казани Майя Хухунашвили напомнила, что Сагит Джаксыбаев стоял у истоков создания Ассоциации национально-культурных автономий.

«Самое интересное, что этот человек не только стоял у истоков, но и далее в течение всей своей жизни продолжал служить делу межнационального, межконфессионального согласия в республике», – подчеркнула она.

Хухунашвили упомянула, что Джаксыбаев успел издать автобиографическую книгу, в которой рассказал о своей общественной работе, в том числе об открытии Дома дружбы народов РТ. По ее словам, в работе Ассамблеи народов Татарстана сохраняются принципы, заложенные им: «Вне политики», «Вне религии», «Один народ – один голос».

Общественница назвала Джаксыбаева своим «ангелом-хранителем» и рассказала о поддержке, которую тот оказывал многонациональной воскресной школе, о возникшей при его участии традиции дарить воспитанникам школы новогодние подарки и о помощи в организации первого многонационального детского лагеря «Звездочка» в 2007 году.

Соболезнования Председателя Государственного Совета Татарстана и руководителя совета Ассамблеи народов РТ Фарида Мухаметшина зачитал руководитель исполкома совета ассамблеи Ренат Валиуллин.

«Эта печальная весть скорбью отозвалась в сердцах всех, кто знал и работал с ним. Инженер-механик по образованию, казах по национальности и прирожденный дипломат по призванию, Сагит Кодебаевич прошел свой путь достойно и честно. Инициативный и умелый руководитель, авторитетный общественный лидер, он внес весомый вклад в становление современной модели межнациональных отношений в республике», – подчеркнул, в частности, Мухаметшин в траурном обращении.

«Настоящий аксакал национального движения, Сагит Кодебаевич стоял у истоков создания Ассамблеи народов Татарстана, 15 лет возглавлял ее предшественницу – Ассоциацию национально-культурных объединений Республики Татарстан, в статусе заместителя председателя совета ассамблеи вел большую работу по возрождению традиций, сохранению родных языков и самобытных культур народов, проживающих в республике, в целях упрочения этноконфессионального мира и согласия постоянно находился в поиске новых решений», – перечислил политик.

Фарид Мухаметшин в своем обращении также выразил уверенность, что добрая память о покойном навсегда останется в благодарных сердцах татарстанцев.

На гражданской панихиде произнес речь и сенатор от Татарстана Александр Терентьев. «Конечно, многонациональное движение Республики Татарстан понесло тяжелую утрату. Потому что с именем Сагита Кодебаевича связано становление самого многонационального движения. Он всегда был активным, деятельным человеком», – подчеркнул член Совета Федерации и упомянул опубликованную в СМИ фотографию общественника, на которой запечатлено, как тот раздает еду с полевой кухни участникам массовых акций начала 1990-х годов.

В связи с этим Терентьев напомнил об исторических решениях первого Съезда народов Татарстана о создании Дома дружбы народов РТ и Ассоциации национально-культурных объединений, где Джаксыбаев «играл первую скрипку». Вспомнил политик и об усилиях по созданию второй очереди Дома дружбы, так как в первом здании не хватало помещений для всех национально-культурных автономий.

«Я думаю, что у всех в памяти его размеренный голос, выверенная речь. Он никогда никуда не торопился, он всё делал основательно, вдумчиво. <...> Он никогда ничего не принимал на веру. Нужно было всегда с ним посидеть, поговорить, сказать. Он всегда брал время на то, чтобы посоветоваться с друзьями, коллегами, чтобы это было совместное, выстраданное решение», – акцентировал Терентьев, поделившись воспоминаниями об участии Джаксыбаева в подготовке второго Съезда народов РТ.

Он также рассказал о причастности общественника к формированию таких принципов работы многонационального движения Татарстана, как «Вне политики» и «Вне религии».

«Очень мудрый человек. И, безусловно, [его смерть] – большая утрата. Но те семена, те инициативы, те идеи, которыми делился с нами Сагит Кодебаевич, они продолжают жить. И память о нем, безусловно, сохранится в наших сердцах – в сердцах тех людей, кто работал с ним, кто его знал, кому довелось вместе с ним трудиться», – заключил Александр Терентьев.

Затем выступил начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

«Администрация Раиса Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной уважаемого Сагита Кодебаевича», – сообщил он и зачитал часть официального соболезнования.

Помимо прочего, в тексте было сказано, что общественник «всемерно содействовал расширению всесторонних связей России и Казахстана, что стало достойным примером значимости народной дипломатии».

«Прежде всего, это мудрейший человек, человек от земли, который умел выражать свои мысли кратко. Умел молчать. И своим молчанием он выражал достаточно много – даже больше, чем кто-то мог сказать. С ним можно было посоветоваться», – изложил собственные впечатления от взаимодействия с Джаксыбаевым Мустафин.

«Самое главное, что его можно запомнить только в светлом образе, образе аксакала, который всегда смотрел оценивающе, одобряюще <...>», – добавил представитель Администрации Раиса РТ, вновь указав на умение общественника даже молчанием обращать внимание на те или иные проблемные вопросы.

Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков передал соболезнования от имени диппредставительства и казахской общины.

«Сагит Кодебаевич был достойным сыном казахского народа. Он был мостом двух братских республик, воплощая ценности добра, мира, процветания», – подчеркнул дипломат и зачитал соболезнования от лица руководства занимающегося поддержкой соотечественников казахстанского фонда «Отан-дастар». Смерть выдающегося общественного деятеля в обращении была названа невосполнимой утратой.

Директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров рассказал «Татар-информу» о вкладе Сагита Джаксыбаева в создание Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы, а также Молодежной ассамблеи народов РТ.

«Сагит Кодебаевич, конечно, внес огромный вклад в появление Ассамблеи народов Татарстана, в появление Дома дружбы народов. Его желание сохранить межнациональный мир и согласие переросло в большую работу, которая сейчас системно ведется в республике», – подчеркнул Кадыров.

По его словам, Джаксыбаев стоял у истоков появления Дома дружбы – после того, как была создана Ассоциация национально-культурных объединений. Кроме того, при его поддержке и «инициативе даже» в 2008–2010 годах началась работа по организации молодежных крыльев национально-культурных автономий. Со временем появилась и Молодежная ассамблея народов Татарстана, деятельность которой он также всегда поддерживал.

Тимур Кадыров уверен, что огромный вклад Сагита Джаксыбаева никогда не будет забыт. «Мы всегда будем помнить нашего аксакала. И вот даже появление института аксакалов – это тоже вклад Сагита Кодебаевича», – добавил он.

На прощание также пришли однокурсники Сагита Джаксыбаева по Казанскому авиационному институту и сотрудники КНИТУ-КАИ. Воспоминаниями о нем поделились соратники, с которыми он начинал общественную работу, главы национальных общин Казани и Татарстана.