Мухаметшин: Нужно создать законодательную базу, чтобы убрать деструктивный контент в Сети

Наша задача – создать такую законодательную базу, чтобы деструктивного контента в интернете не было, заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с представителями СМИ по случаю Дня печати республики.

«Нас волнует деструктивная информация в интернете. Это, наверное, наиболее законодательно не отрегулированная часть нашей с вами реальной жизни. Деструктивный контент, информация экстремистского и террористического характера в интернете имеет место быть. Уверен, что соцсети и другие платформы в интернете научатся такой контент блокировать, а лучше вообще не давать возможности его размещать», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что подписал распоряжение о создании в Госсовете рабочих групп по анализу и внесению изменений в законодательства в сферах контроля над оборотом наркотических и психотропных веществ, гражданского оружия, обращения с животными, распространения деструктивной информации в интернете.

«Нас волнует пропаганда в соцсетях алкоголя, вейпов, снюсов, наркотиков и вовлечение детей в их продажу, а также пропаганда мата, антисемейная пропаганда, обесценивание роли родителей, пропаганда садизма, депрессивно-суицидальный контент, шантаж и вымогательство, насилие и экстремизм, антирелигиозный контент, пропаганда сатанизма, колумбайн-сообщества», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета уточнил, что четыре рабочие группы будут заниматься подготовкой законодательных инициатив. «То, что потребуется сделать на нашем уровне, мы также постараемся законами республики отрегулировать. Нам надо думать о своих детях, об их будущем», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госсовет Татарстана подготовит законодательную инициативу по упорядочению оборота оружия.