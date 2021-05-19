Госсовет РТ считает необходимым повысить возраст для приобретения оружия до 21 года

Госсовет Татарстана подготовит законодательную инициативу по упорядочению оборота оружия. Парламент считает необходимым повысить возраст для приобретения оружия до 21 года. Об этом сообщил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на встрече с представителями СМИ по случаю Дня печати Татарстана.

«После событий в Керчи выступили с законодательной инициативой на федеральном уровне, чтобы поднять возраст для продажи оружия до 21 года. Правительство России отвергло, Госдума отклонила. Сейчас мы вновь готовим документы для того, чтобы ужесточить и упорядочить хранение и использование оружия, в том числе повысить возрастной ценз как минимум до 21 года», – рассказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что в понедельник подписал распоряжение о создании в Госсовете рабочих групп по анализу и внесению изменений в законодательство в сферах контроля над оборотом наркотических и психотропных веществ, гражданского оружия, обращения с животными, распространения деструктивной информации в интернете.

«Будут рассматриваться вопросы, связанные с более тщательным изучением получения справок о состоянии здоровья того, кто хочет приобрести огнестрельное оружие. Есть предложение – не более одного ствола в руки для определенной категории. То есть предстоит большая серьезная работа. От рабочих групп получим предложения», – уточнил он.

«В армии не служили, в охотобществе не состоят – для чего покупают оружие? Написано – для самозащиты. От кого защищаться? Обратись в органы, если тебе кто-то угрожает. Но купить огнестрельное оружие, мощное, боевое, а потом это к беде приведет – дорогая цена. Думаю, мы соберемся и с журналистами, чтобы обсудить эти вопросы», – добавил Мухаметшин.

На совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания – Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, которое прошло в Актанышском районе, Фарид Мухаметшин заявил, что татарстанский парламент обратится в Госдуму по вопросам упорядочения оборота оружия, о чем сообщало ИА «Татар-информ».