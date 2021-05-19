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Госсовет РТ считает необходимым повысить возраст для приобретения оружия до 21 года
Ру Тат
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19 мая 2021  12:22
Надежда Гордеева

Госсовет РТ считает необходимым повысить возраст для приобретения оружия до 21 года

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Госсовет Татарстана подготовит законодательную инициативу по упорядочению оборота оружия. Парламент считает необходимым повысить возраст для приобретения оружия до 21 года. Об этом сообщил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на встрече с представителями СМИ по случаю Дня печати Татарстана.

«После событий в Керчи выступили с законодательной инициативой на федеральном уровне, чтобы поднять возраст для продажи оружия до 21 года. Правительство России отвергло, Госдума отклонила. Сейчас мы вновь готовим документы для того, чтобы ужесточить и упорядочить хранение и использование оружия, в том числе повысить возрастной ценз как минимум до 21 года», – рассказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что в понедельник подписал распоряжение о создании в Госсовете рабочих групп по анализу и внесению изменений в законодательство в сферах контроля над оборотом наркотических и психотропных веществ, гражданского оружия, обращения с животными, распространения деструктивной информации в интернете.

«Будут рассматриваться вопросы, связанные с более тщательным изучением получения справок о состоянии здоровья того, кто хочет приобрести огнестрельное оружие. Есть предложение – не более одного ствола в руки для определенной категории. То есть предстоит большая серьезная работа. От рабочих групп получим предложения», – уточнил он.

«В армии не служили, в охотобществе не состоят – для чего покупают оружие? Написано – для самозащиты. От кого защищаться? Обратись в органы, если тебе кто-то угрожает. Но купить огнестрельное оружие, мощное, боевое, а потом это к беде приведет – дорогая цена. Думаю, мы соберемся и с журналистами, чтобы обсудить эти вопросы», – добавил Мухаметшин.

На совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания – Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, которое прошло в Актанышском районе, Фарид Мухаметшин заявил, что татарстанский парламент обратится в Госдуму по вопросам упорядочения оборота оружия, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

незаконный оборот оружия фарид мухаметшин
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