Мухаметшин: Нужно добиться, чтобы наши поправки к закону Клишаса слушались отдельно

Поправки к законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», поступившие от Татарстана, должны слушаться в Государственной Думе отдельно от предложений из других регионов России. Такое мнение выразил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на заседании парламента республики.

Спикер напомнил, что при первом обсуждении законопроекта в Госсовете РТ депутаты восприняли его в штыки и проголосовали против. Сейчас ситуация изменилась, поскольку законопроект принят Госдумой РФ в первом чтении.

«Сейчас мы идем по регламентному пути, направляем поправки. Их прорабатывали во всех политических партиях. Я принимал представителей ЛДПР, КПРФ работали… „Единая Россия“ работала с нашими депутатами, которые не подержали этот законопроект. Но сегодня нужно поправки грамотно и разумно провести в Государственной Думе», — сказал Мухаметшин.

Руководитель республиканского парламента уточнил, что провел ряд консультаций, в том числе и с руководством Госдумы РФ, о том, как провести предложенные Татарстаном поправки.

«Мы договорились, что основная работа будет проходить в комитете Крашенинникова. И там нужно добиться, чтобы наши поправки рассматривались отдельно. Оппоненты говорят, что нужно лишить такой возможности депутатов Республики Татарстан, — поскольку они проголосовали против, то их мнение понятно. Но право у нас остается», — подчеркнул Мухаметшин.

Госсовет Татарстана сегодня одобрил пакет из 18 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятому Государственной Думой в первом чтении. Этот законопроект внесли в нижнюю палату российского парламента председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.