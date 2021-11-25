Госсовет РТ направит 18 поправок к федеральному законопроекту Клишаса и Крашенинникова

Фото: архив ИА «Татар-информ», Рамиль Гали

Государственный Совет Татарстана подготовил 18 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятому Государственной Думой в первом чтении. Поправки поддержали сегодня депутаты на 27-м заседании парламента республики VI созыва.

Как рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, проект федерального закона был принят Госдумой 9 ноября в первом чтении. Был установлен срок внесения поправок — до 8 декабря.

«Проект закона состоит из 11 глав и 65 статей. Наши поправки подготовлены в отношении 13 статей шести глав законопроекта. Поправки, подготовленные к федеральному законопроекту, условно разделены на три блока. Первый блок поправок касается деятельности органов власти субъектов РФ», — подчеркнул депутат.

Хабибуллин заметил, что одна из самых обсуждаемых — шестая поправка. «Статья 20. Высшее должностное лицо субъекта РФ как орган публичной власти. Проектом закона предусматривается следующая формулировка: „наименованием должности высшего должностного лица субъекта РФ является „глава” с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ», — добавил он.

По словам парламентария, татарстанские депутаты предлагают изложить этот момент так: «наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается региональной Конституцией (уставом) с учетом исторических, национальных и иных традиций данного региона и волеизъявления его народа».

«На наш взгляд, предлагаемая редакция части четыре статьи 20 противоречит основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Кроме того, нарушаются принципы федеративного государства, заложенные в Конституции РФ», — заявил он.

Федеральный законопроект о региональной власти внесли в нижнюю палату российского парламента 27 сентября председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.